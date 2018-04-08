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Олениха-альбинос

Олениха-альбинос с голубыми глазами обнаружена на Западе США

© Фото: moya-planeta
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Олени с голубыми глазами встречаются в особенности редко среди оленей-альбиносов.

СУХУМ, 8 апр — Sputnik. Редкая белая олениха по прозвищу Белоснежка миро паслась в Мичиганском парке Kensington Metropark, сообщает Моя планета.

Фотограф Мик Макдональд проезжал мимо и снял видео на телефон. 

"Это волшебное зрелище", — сказал он о находке.

Ее называют Белоснежкой из-за голубых глаз и розового носа. Олениха родилась в мае прошлой весной. При рождении она была слегка коричневатой, но потом стала полностью белой.

Олени-альбиносы рождаются с частотой примерно 1 на 30 тысяч особей. Местные любители природы боятся, что Белоснежка слишком доверчива, они опасаются, что люди ее напугают.

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