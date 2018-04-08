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Город Солсбери в Великобритании, где были отравлены С. Скрипаль и его дочь

Скрипалям предложат жить в США под новыми именами

© Sputnik. Алексей Филиппов
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"Дело Скрипаля": причины и следствие (61)
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Британская разведывательная служба Ми-6 планирует переправить Сергея и Юлию Скрипалей в одну из западных стран, чтобы "избежать новых попыток убийства".

СУХУМ, 8 апр — Sputnik. Экс-полковнику запаса ГРУ Сергею Скрипалю, работавшему на британские спецслужбы, и его дочери Юлии собираются предложить переехать в США под новыми именами, чтобы защитить из от новых покушений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sunday Times.

Сотрудники экстренных служб
© AFP 2018/ Ben Stansall
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Отмечается, что сотрудники британской секретной службы Ми-6 провели переговоры с коллегами из ЦРУ по поводу того, в какую страну их лучше переселить, чтобы обеспечить их безопасность.

Среди стран, которые рассматривались для переезда Скрипалей, были США, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Однако наиболее предпочтительной страной были признаны Соединенные Штаты.

"Очевидное место для их переселения — Америка, потому что там меньше шансов, что их убьют, и там их легче защитить", — заявил источник в разведке, знакомый с переговорами.

Больница в Солсбери
© AFP 2018/ Chris J Ratcliffe
Сергей Скрипаль вышел из критического состояния
Источники подтвердили, что оба пострадавших находятся в сознании, и выразили надежду, что они в скором времени оба смогут помочь следствию.

Юлия Скрипаль ранее отказалась от консульской поддержи со стороны РФ ей и ее отцу, что окончательно убедило британских чиновников в том, что она навсегда может остаться жить на Западе.

Напомним, в британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (61)



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