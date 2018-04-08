Собрать урожай в Антарктиде: немецкие ученые провели эксперимент

СУХУМ, 8 апр — Sputnik. Антарктида — не самое подходящее место для выращивания овощей. Однако, немецкие ученые доказали обратное, представив публике образцы огурцов и салата, выращенных в теплице на замерзшем континенте. Об этом сообщает LiveScience со ссылкой на руководителя немецкой антарктической станции Бернарда Гроппа.

"Мы все попробовали салат и удивились — на вкус он такой же, как будто только что сорван с грядки", — отметил Гропп.

Теперь в планах участников арктической миссии посадить в Антарктиде базилик, томаты черри, петрушку и зеленый лук. Если эксперимент по выращиванию растений в экстремальных условиях окажется удачным, то ученые рассчитывают перенести свой опыт в космическую сферу, чтобы будущие астронавты могли создавать такие же теплицы на других планетах.