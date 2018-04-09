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Боей сирийской армии во время наступления на город Эль-Карьятейн, захваченный боевиками.

Сирийская авиабаза подверглась ракетной атаке

© Sputnik. Михаил Воскресенский
Новости
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Как сообщает телеканал Аль-Маядин, атаковавшие сирийский военный объект ракеты летели со Средиземного моря через территорию Ливана.

СУХУМ, 9 апр — Sputnik. Сирийская авиабаза Т-4 на востоке провинции Хомс атакована ракетами, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийское национальное агентство САНА.

"Авиабаза Т-4 атакована несколькими ракетами, не исключено, что это агрессия США", — передает агентство.

ПВО сирийской армии открыли огонь по ракетам, направленным на авиабазу.

В последующем осведомленный источник рассказал РИА Новости, что системы сирийской ПВО сбили все ракеты, направленные на авиабазу. Собеседник агентства также отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. Агентство САНА, в свою очередь, сообщило о погибших и пострадавших в результате атаки.

В Пентагоне заявили о непричастности США к ракетному удару по Т-4. Позднее стало известно, что в момент атаки в небе находился израильский военный самолет.




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