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Рауль Хаджимба

Президент Абхазии поздравил жителей Ткуарчала с днем города

© Sputnik / Томас Тхайцук
Новости
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Рауль Хаджимба выразил уверенность в том, что все трудности будут преодолены, и Ткуарчал вновь расцветет и будет одним из красивейших уголков Абхазии.

СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба 9 апреля поздравил жителей Ткуарчала с днем города, сообщает официальный сайт главы государства.

"Поздравляю вас с годовщиной образования нашего города. Это не просто праздник, а день рождения всех, кто связан с городом, с его становлением и судьбой.
Жители города, несмотря на все еще имеющиеся трудности, стремятся сделать его красивее, помогают в решении вопросов, связанных с его жизнедеятельностью.
У города славное историческое прошлое. Мы помним, как город в годы войны сплотил вокруг себя все силы сопротивления грузинскому фашизму и стал местом, где нашли приют многие жители восточной части Абхазии", — говорится в поздравлении.

Глава государства отметил, что война нанесла глубокие раны городу, залечить которые стало непросто и в послевоенный период.

"Но, несмотря на все это, город живет и преображается. Задача всех нас — сделать его уютным и привлекательным", — подчеркнул глава государства.

Рауль Хаджимба выразил уверенность в том, что все трудности будут преодолены и город вновь расцветет и будет одним из красивейших уголков Абхазии.




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