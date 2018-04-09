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Геоглиф Кондора на плато Наска в Перу

Обнаружены новые геоглифы на плато Наска в Перу

© AP Photo. Rodrigo Abd
Новости
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Найти геоглифы ученым помогли спутниковые снимки и беспилотники. Сейчас ученые устанавливают точный возраст и происхождение изображений. Считается, что они были созданы представителями культуры Наска между 200 и 700 годами нашей эры.

СУХУМ, 9 апр — Sputnik. Новые геоглифы обнаружили ученые в Перу на плато Наска неподалеку от пустыни Сечура, сообщает РИА Новости со ссылкой на National Geographic.

Всего исследователи нашли 50 изображений, среди которых антропоморфные геоглифы, а также изображения животных и природных явлений. Часть геоглифов находится на плато Пальпа в нескольких десятках километров к северу от Наска.

Причина, по которой древние цивилизации выстраивали огромные изображения, различимые с высоты птичьего полета, все еще не известна ученым. Самая популярная догадка заключается в том, что так древние люди могли подавать знаки инопланетянам.




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