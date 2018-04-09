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Генпрокуратура России обнародовала переписку с Терезой Мэй

© Sputnik. Алексей Витвицкий
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"Дело Скрипаля": причины и следствие (63)
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Действия Лондона по "делу Скрипалей" вынудили Россию раскрыть данные о нежелании Британии сотрудничать по предыдущим громким делам, заявил заместитель генерального прокурора Саак Карапетян.

СУХУМ, 9 апр — Sputnik. Генпрокуратура обнародовала переписку с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, которая велась, когда она была главой МВД Британии, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя генерального прокурора Саака Карапетяна.

В тот период Лондон отклонил наибольшее число запросов о выдаче преступников, отметили в ведомстве. Так же без ответа осталось обращение Генпрокуратуры на имя Мэй по поводу "ненадлежащего обеспечения британскими властями безопасности участников уголовного процесса по делу Бориса Березовского".

"За последние полтора десятка лет в компетентные органы Великобритании направлено было 83 запроса о выдаче лиц для привлечения их к уголовной ответственности исполнения приговоров. Из этого количества по 72 запросам лица обвиняются в совершении либо уже осуждены за совершение хищений в Российской Федерации на общую сумму около 500 миллиардов рублей", — отметил Карапетян.

По его словам, из этих запросов 60 уже отклонили, в том числе 55 — в связи с предоставлением статуса беженца или убежища из-за "уголовного преследования, признанного политически мотивированным".

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (63)



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