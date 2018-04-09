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Космический центр им. Д.Ф. Кеннеди во Флориде

В NASA предположили, что космос меняет гены людей

© Sputnik. Сергей Мамонтов
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Братья Скотт и Марк Келли (Scott и Mark Kelly) – единственные идентичные близнецы-космонавты. В последнее отправление в космос Скотт Келли прожил там 340 дней. Это было сделано специально, чтобы по возвращении сравнить его гены с генами брата, который остался на Земле.

СУХУМ, 9 апр — Sputnik. Космос меняет людей в буквальном смысле слова, об этом рассказывает редакция Вести.Медицина в своем материале.

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В основном космонавты проводят на МКС около полугода, но Скотт Келли жил там намного дольше, чтобы изменения, происходящие с ним, были выраженные.

По возвращению на Землю ученые в первую очередь обратили внимание на то, что его рост увеличился примерно на пять сантиметров, но по истечении некоторого времени космонавт вернулся к своему привычному росту. Кроме того, масса его тела снизилась, микробиом кишечника полностью изменился и – по предварительным данным – геном также претерпел изменения.

Специалисты предположили, что пребывание в космосе активировало в организме Скотта Келли сотни "космических генов", которые, в свою очередь, повлияли на иммунитет космонавта, процесс формирования его костей, зрение и многие процессы организма.

Около 7% генов так и остались в новом состоянии. Скорее всего, это реакция тела на "космический стресс". Вполне вероятно, что иммунитет Скотта воспринял пребывание в космосе как испытание и изменил механизмы работы систем его организма на молекулярном уровне.

Сейчас над расшифровкой результатов всевозможных анализов работает более 200 ученых. Вести.Медицина также сообщает, что результаты этой работы NASA собираются опубликовать позднее.


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Теги:
гены, космонавты, космос, НАСА



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