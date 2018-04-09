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Дым от авиаобстрела сирийского города Дума

Трое иранцев погибли от удара ВВС Израиля по сирийской авиабазе

© AP Photo. Syrian Civil Defense White Helmets
Новости
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Израильские военные эту информацию комментировать отказались. В Кремле заявили, что Россия обсудила с Израилем этот инцидент "по соответствующим каналам".

СУХУМ, 9 апр — Sputnik. Трое иранцев погибли в результате ракетного удара Израиля по сирийской авиабазе в провинции Хомс, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное агентство FARS.

В ночь на понедельник израильские ВВС атаковали авиабазу Тифор. По данным российского Минобороны, удар нанесли два истребителя F-15 — до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты. Российские советники при атаке не пострадали.

В феврале израильтяне уже бомбили базу T-4, где, как они утверждали, располагается иранский пункт управления беспилотниками. Тогда огнем с земли был сбит истребитель F-16, участвовавший в налете, — пилот и штурман успели катапультироваться. В ответ на потерю самолета израильские ВВС атаковали под Дамаском еще ряд объектов, включая батареи ПВО.

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Теги:
удар, ВВС, Тифор, сирия, Сирия



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