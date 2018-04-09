Семен Григорьев о работе в Абхазии: самая долгая командировка в карьере

Первый посол России в Абхазии Семен Григорьев в интервью на радио Sputnik рассказал о своей дипломатической миссии в Абхазии, о мыслях, с которыми он покидает республику.

СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Десять лет для любого человека это большая часть жизни, работа в Абхазии оказалась самой продолжительной в карьере, сказал в интервью Sputnik первый посол России в Абхазии Семен Григорьев.

"До этого у меня рекорд был в Иране 7 лет, здесь я его побил. Сама специфика той моей миссии, которую поручил президент Российской Федерации, конечно, беспрецедентно интересная и сложная. Быть послом в стране, которую признала на тот момент только Россия, где практически отсутствует дипломатический корпус, это, на самом деле, особая вещь", — подчеркнул он.

У России с Абхазией, которая до 2008 года де-факто жила в статусе независимого государства, были отношения, однако эти отношения не могли носить межгосударственного характера, заметил Григорьев.

© Sputnik / Илона Хварцкия Семен Григорьев: первый посол России в Абхазии

"Они основывались, в частности, на соглашениях с отдельными регионами Российской Федерации и Абхазии, на отдельных подзаконных актах. Строительство отношений между Абхазией и Россией развернулось только после 26 августа 2008 года, после официального признания и установления дипломатических отношений. Поэтому строить здание российско-абхазских отношений с самого фундамента до внешней отделки, эта задача была очень сложная, это был серьезный вызов", — сказал первый посол России в Абхазии.

Семен Григорьев отметил, что российско-абхазские отношения находятся на достойном уровне.

"Задач было много, какая из них была сложней сказать трудно, конечно было сложно все то, что связано с обустройством посольства. Мы несколько раз меняли и место работы и место жительства как посла так и других дипломатов. В Абхазии не было опыта приема дипломатических миссий, начиная с того, что не было соответствующих законодательных норм", — подчеркнул Григорьев.

Семен Григорьев сказал, что для него важно то обстоятельство, что назначен второй посол России в Абхазии.

"Это значит, что будет и третий и четвертый, я абсолютно уверен, что придет время когда в Абхазии будет не два посла, а несколько десятков дипломатических корпусов", — добавил он.

Григорьев рассказал, что в Абхазии он не чувствовал себя чужим. "Потому, что во многих иностранных государствах, когда ты приезжаешь, хорошо если эта страна, язык которой ты знаешь, тогда ты чувствуешь себя более комфортно. Если для тебя не знакомо языковое окружение, то ситуация довольно не комфортная, здесь такого не было", — сказал Григорьев.

С министерством иностранных дел Абхазии посольство России с самого начала работы вело активное сотрудничество, заметил он.

"Мы с самого начала очень много работали с министерством иностранных дел Абхазии и на многосторонних площадках на Женевских переговорах и пятисторонний механизм в Гале и немало мы поработали вместе с абхазскими дипломатами в деле укрепления международных позиций Абхазии. Благодаря усилиям не только МИД Абхазии но и Торгово-промышленной палаты, некоторых общественных организаций во многих странах очень хорошо знают об Абхазии, даже в странах западной Европы. Хотя дипломатические отношения отсутствуют, но позиции Абхазии там довольно сильные", — подчеркнул первый посол России в Абхазии.

Абхазы — очень специфический народ, уникальны в своем роде, считает он.

"Отражением этого является абхазский язык. Абхазо-абазинская группа языков, на которой мало кто говорит в мире. Может быть, это все взаимосвязано, языковая и культурная уникальность отражается на специфике менталитета. Но менталитет у абхазов весьма особый. Не могу себя назвать специалистом по Кавказу, но очевидно, что он отличается как от Южного Кавказа, так и от Северного Кавказа, и в то же время, он в чем-то очень близок к менталитету русского народа. Никаких специальных исследований по этому вопросу не писал, но мыслей очень много, когда-нибудь это, может, на бумагу ляжет", — сказал Григорьев.

Чрезвычайным и Полномочным послом России в Абхазии Семен Григорьев был назначен 25 октября 2008 года. 20 марта 2018 года Семен Григорьев объявил о завершении своей дипломатической миссии в республике.