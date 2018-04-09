Россельхознадзор разрешил ввоз крупных партий растительной продукции из Абхазии

Ключевое условие для осуществление поставок растительной продукции из Абхазии в Россию – каждая партия продукции будет проверятся экспертами Россельхознадзора на наличие карантинных вредных организмов, в первую очередь мраморного клопа.

СУХУМ, 9 апр – Sputnik. Принято решение с 10 апреля разрешить ввоз растительной продукции из Абхазии в Россию, сказала в интервью Sputnik представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Учитывая то, что Россельхознадзор совместно с карантинной службой Абхазии провел масштабные работы непосредственно на территории республики в части сокращения количества мраморного клопа, было принято решение с завтрашнего дня разрешить ввоз крупных партий растительной продукции" – добавила она.

При этом ключевое условие для осуществление поставок – каждая партия, сформированная для ввоза на территорию России, будет проверятся экспертами Россельхознадзора на наличие карантинных вредных организмов, в первую очередь мраморного клопа.

"Вместе с тем стоит отметить, что сохраняется запрет на поставки растительной продукции в ручной клади и багаже, потому, как данные партии не подлежат фито-санитарному контролю", — подчеркнула Мелано.

Как только будет сформирована первая товарная партия в Абхазии, будет подан соответствующий запрос.

"После чего мы оперативно направляем на территорию Абхазии наших экспертов, он проведут досмотр, после этого разрешают ввоз партии на территорию Российской Федерации", — заметила представитель Россельхознадзора.

Россельхознадзор со 2 апреля 2018 года, чтобы не допустить распространения мраморного клопа, ввел временные ограничения на ввоз в Россию из Абхазии всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. По данным экологов, не существует четких методов борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека.

Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Насекомое выявили в Новороссийске и Сочи, оно распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками свежих овощей и фруктов, срезанных цветов и посадочных материалов.

Питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам и ягодным. Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.