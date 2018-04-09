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Forbes раскрыл сумму, которую за день потеряли российские миллиардеры

© Sputnik. Дмитрий Астахов
Новости
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По информации журнала, суммарные потери богатейших людей России составили 12 миллиардов долларов.

СУХУМ, 9 апр — Sputnik. Новые санкции США принесли существенные убытки российским миллиардерам, сообщает РИА Новости со ссылкой на Forbes.

"Обвал котировок "РусАла" стал главным событием дня, однако санкции ударили не только по состоянию Олега Дерипаски — сегодня обеднели многие участники списка Forbes", — говорится в сообщении.

В пятницу Вашингтон ввел санкции против семи российских предпринимателей, 14 подконтрольных им компаний и 17 чиновников.

Белый дом в Вашингтоне.
© Sputnik. Алексей Агарышев
США планируют ввести новые санкции против российских бизнесменов

Олег Дерипаска (23-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России на 2017 год по версии Forbes) пострадал от новых ограничительных мер сильнее других. Под удар попали его холдинги En+, "РусАл" и еще шесть связанных с предпринимателем компаний.

В понедельник стало известно, что санкции США поставили "РусАл" перед угрозой технического дефолта. Котировки производителя алюминия на Гонконгской бирже упали более чем на 50%, а состояние Дерипаски сократилось на 1,3 миллиарда долларов, подсчитали в издании.

Столько же потерял его партнер по "Норильскому никелю" Владимир Потанин (восьмое место в списке Forbes) — несмотря на то что в санкционном списке его нет. Бумаги "Норникеля", в котором Потанину принадлежит 32,9% (доля Дерипаски — 27,8%), обвалились с утра больше чем на 16% и сейчас торгуются на уровне девяти тысяч рублей за штуку.

Замыкает тройку Виктор Вексельберг (десятое место), который вместе с партнерами (через компанию SUAL Partners) владеет 26,5% акций "РусАла". Его потери составили почти миллиард долларов.

Теги:
санкции, Олег Дерипаска



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