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Заседание совета безопасности ООН в Нью-Йорке

Постпред России при ООН объяснил, кому и зачем нужен "фейк о химатаке в Думе"

© Sputnik. Нэнси Сисель
Новости
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По словам постоянного представителя России при ООН Василия Небензя, Россия "хоть сейчас" готова поддержать проект резолюции о создании нового механизма расследования случаев применения химоружия в Сирии.

СУХУМ, 10 апр — Sputnik. Заявление о якобы химической атаке в сирийском городе Дума направлено  на переключение внимания общественности с дела Скрипалей, в котором Лондон окончательно запутался, заявил постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, сообщает РИА Новости.

"Теперь англичане уходят от прозрачного расследования и ответов на поставленные вопросы, а попутно заметают следы", — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что специалисты из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) изучили место предполагаемой химатаки и не обнаружили следов применения отравляющих веществ.

"Ни один местный житель не подтвердил факта химической атаки. В местную больницу пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами типа зарин и хлор не поступали. Других действующих медучреждений в Думе нет. Тел погибших в результате отравления не обнаружено", — добавил постпред.

Информация о применении химоружия в сирийском городе Дума появилась в СМИ на прошлой неделе. Западные страны обвинили в произошедшем официальный Дамаск, власти Сирии и Москва эти обвинения отвергли. Вашингтон заявил, что изучает возможность "военного ответа" на действия правительственных сил. В понедельник президент США Дональд Трамп пообещал принять решение о мерах против Дамаска в ближайшие 48 часов.




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