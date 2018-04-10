Гром оваций: ансамбль из Абхазии провел в Москве рыцарский турнир

Лев Рыжков, Sputnik

Ожидания на фоне аншлага

Большой концерт Государственного ансамбля Абхазии проходил в Московском международном Доме музыки. Это ультрасовременный комплекс концертных залов в центре российской столицы. Вместо лестниц в здании в основном эскалаторы. Стены в основном стеклянные – и с разных этажей открываются панорамные виды на город в Москва-реку.

Здесь выступают лучшие из лучших: артисты исключительно экстра-класса и международные звезды.

В курилке перед входом в Театральный зал я подслушал разговор двух искусствоведов (они в Доме музыки встречаются очень часто). "Такая сцена для фольклорного ансамбля? – недоумевал один. – Это же нонсенс! Невероятный оптимизм! То, что уместно на сцене Дворца культуры, совершенно не прозвучит на этой сцене!"

"А я верю, что концерт будет отличный, — говорил второй искусствовед помоложе. – Вся Абхазия гордится этим коллективом. Наверняка не зря!"

"Ну, посмотрим-посмотрим! – брюзжал скептик. – Их выступление в таком случае должно звенеть!"

В зале был аншлаг. Зрители заполнили все сидячие места, часть расположилась на ступеньках.

Притом далеко не все зрители были абхазами. Около 40 %. Насколько я мог наблюдать, еще 40% публики составляли обычные посетительницы симфонических концертов – немолодые интеллигентные женщины. Но были также и семьи с маленькими детьми, и компании молодых людей, и даже несколько африканцев.

© Sputnik Екатерина Чеснокова Концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве

"Я сама – уроженка Узбекистана, — рассказала мне Майя Косых — одна из московских зрительниц. – Но пришла на этот концерт неспроста. Я давно поняла, что именно народные танцы отражают дух народа. Если хочешь понять страну, людей, которые ее населяют, посмотри, как они танцуют. А я хочу понять Абхазию, я очень люблю эту прекрасную страну. Но понимание приходит не через эстрадных артистов – шоу-бизнес везде унифицирован, а через такие вот корневые вещи".

Встречают по одежке, провожают овациями

Концерт начался с приветствия организаторов. Были зачитаны торжественные слова от Министерства культуры РФ и Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия.

Концерт Государственного ансамбля проходил в рамках проекта "Культурные мероприятия России и Абхазии". В этом году проекту исполнилось десять лет.

Потом на сцену вышли артисты. Встречали, как водится, по одежке. И наряды абхазских артистов сразу же заворожили публику. Они были просто роскошны. И платья танцовщиц, и костюмы танцоров-джигитов были созданы тщательно, с любовью. Нарядов было много, они менялись от танца к танцу. И все были ладно подогнаны по фигурам. Большое мастерство и великое уважение к зрителям.

Единственно, во время Аупакаушары из войлочных бурок танцоров летела пыль. Но это я, конечно, чуть ли не в первом ряду сидел, все замечал. Впрочем, в самом скором времени я и думать забыл о пыли. Потому что сам танец оказался просто огненным. И летела уже не пыль, а искры (конечно, в переносном смысле). Но факт – энергия, которую отдавали залу танцоры, была зажигательной. Все зрители, весь зал аплодировал очень бурно.

Но настоящий катарсис случился под занавесь первого отделения, во время конноспортивного танца "Конники". Я, признаюсь, смотрел в программу и все гадал, что же это за конноспортивный танец? На сцену Дома музыки выведут лошадей?

© Sputnik Екатерина Чеснокова Концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве

Но, конечно, нет. Скакуны только подразумевались. Но возникало совершенно четкое ощущение, что они – здесь, на сцене. Так пластично, так отточено и энергично двигались танцоры, что казалось, они изображают не просто скачки. Была совершенно полная иллюзия того, что вы находитесь на рыцарском турнире.

Танец был долгим – не меньше двадцати минут. Удивительным образом, волшебным искусством главного балетмейстера Леонида Какачия в танце было разыграно еще и несколько сюжетов. Вот прогоняют старую клячу. А вот два гуляки тоже решили поучаствовать в скачках и плетутся себе на осликах, в самом хвосте. А вот один джигит на полной скорости срывает у соперника папаху с головы. Феерия конфликтов и историй.

Завороженные зрители разразились аплодисментами, вскакивали с мест, кричали "браво". В общем-то, стало понятно, что концерт проходит с грандиознейшим успехом и заполнится надолго.

Впрочем, это был не единственный момент чистейшего катарсиса. Уже во втором отделении хор пожилых джигитов, мелодично и многоголосо исполнявший абхазские народные песни, вдруг грянул казачью "Распрягайте, хлопцы, коней". И снова восторг и овации.

© Sputnik Екатерина Чеснокова Концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии в Москве

А под занавес концерта на сцену поднялся художественный руководитель и главный дирижер этого прекрасного коллектива Василий Царгуш.

"Каждый концерт в России становится для нас событием, — сказал он. – К сожалению, мы очень редко приезжаем к вам. Хотелось бы встречаться чаще!"

И, признаюсь честно, возникло большое искушение съездить в Абхазию. Хотя бы для того, чтобы просто еще раз посмотреть на удивительный концерт этого высокопрофессионального и одухотворенного коллектива.