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Юлия Скрипаль. Архивное фото

СМИ: Юлию Скрипаль выписывают из больницы

© AP Photo. Yulia Skripal/Facebook
Новости
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Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (66)
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Ожидается, что сегодня лечащие врачи Скрипаль сделают заявление.

СУХУМ, 10 апр — Sputnik. Дочь бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию, предположительно, выписывают из больницы после отравления в британском Солсбери, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News.

Как сообщает телеканал, Юлию Скрипаль "должны были выписать" в понедельник, но источники не смогли подтвердить, действительно ли ее выписали.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Темы:
"Дело Скрипаля": причины и следствие (66)
Теги:
Новичок, отравление, Юлия Скрипаль, Лондон



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