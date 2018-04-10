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Актер Жерар Депардье

Депардье приедет в Москву, чтобы спеть песни Высоцкого

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
Новости
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Апрельский концерт в Москве станет кульминацией целого ряда юбилейных мероприятий и всероссийского гастрольного тура, посвященного 80-летию Владимира Высоцкого.

СУХУМ, 10 апр — Sputnik. Французский актер Жерар Депардье приедет в Москву, чтобы исполнить песни Владимира Высоцкого на французском и русском языках на концерте в честь 80-летия музыканта, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

Как рассказывают организаторы, еще в 1970-х существовал замысел фильма "Венские каникулы" по сценарию Владимира Высоцкого и Эдуарда Володарского – история узников концлагеря, которым удалось сбежать за несколько дней до окончания войны, в котором согласились сыграть актеры Жерар Депардье и Даниэль Ольбрыхский без гонорара. К сожалению, смерть Высоцкого помешала этим планам.

"Много лет спустя Жерар Депардье, с восторгом отзывающийся о Высоцком и жалеющий о неосуществленных планах, по приглашению организаторов концерта "Высоцкий 80! Я жив, снимите черные повязки" приедет в Москву, чтобы исполнить на французском и русском языках песни выдающегося барда", — сказала собеседница агентства.

Апрельский концерт в Москве станет кульминацией целого ряда юбилейных мероприятий и всероссийского гастрольного тура, посвященного 80-летию Владимира Высоцкого. Он стартовал в Крыму в ноябре спектаклем "Дороги Высоцкого". Постановку увидят зрители в Йошкар-Оле, Чебоксарах, Ульяновске, Самаре, Пензе, Саранске, Нижнем Новгороде и Казани.




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