Сергей Скрипаль идет на поправку, сообщил директор больницы в Солсбери

СУХУМ, 10 апр — Sputnik. Состояние здоровья экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля после отравления в британском Солсбери улучшается, есть надежда, что он будет выписан, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора больницы в Солсбери Кристин Бланшард (Christine Blanshard).

"Отец Юлии добился заметного прогресса. Хотя он восстанавливается медленнее, чем Юлия, мы надеемся, что он тоже сможет покинуть больницу в должное время", — говорится в заявлении.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234, к которому британские власти приравнивают "Новичок", причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.