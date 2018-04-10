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Facebook предложил способы контроля за личной информацией

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
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Пользователи сети уже активно вовлечены во флешмоб #deletefacebook, к которому присоединились такие известные личности, как Стив Возняк и Илон Маск.

СУХУМ, 10 апр — Sputnik. Если Facebook усомнится в сохранности персональных данных пользователя, в его новостной ленте появится соответствующее уведомление, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт компании.

Также сервис предложит поменять настройки приватности, сообщит, какое приложение или сайт могли делиться личной информацией о пользователях, и добавит его в черный список.

Ранее стало известно, что британская фирма Cambridge Analytica, которая сотрудничала со штабом Дональда Трампа во время президентской кампании, незаконно получила доступ к сведениям о 87 миллионах пользователей соцсети. После этого 9 апреля сооснователь Apple Стив Возняк заявил, что удалил свою страницу в Facebook из-за небрежного отношения компании к данным пользователей, сообщило издание USA Today. Глава SpaceX и Tesla Илон Маск также удалил аккаунты компаний в FB в рамках флешмоба #deletefacebook.

Теги:
утечка данных, facebook, Марк Цукерберг



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