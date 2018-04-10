Около трех миллионов людей умирают каждый год на рабочих местах

По данным Международной ассоциации социального обеспечения, большая часть смертельных случаев на производстве связана с проблемами со здоровьем, менее 15% связаны с несчастными случаями.

СУХУМ, 10 апр — Sputnik. Около 2,8 миллиона людей в мире погибают на рабочих местах каждый год, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генерального секретаря Международной ассоциации социального обеспечения Ханс-Хорста Конколевски.

Из-за этого ежегодно теряется до 4% глобального ВВП, что требует большего внимания к вопросам здоровья, чем считалось ранее, отметил Ханс-Хорст Конколевски.

"2,8 миллиона людей погибают на рабочих местах каждый год", — заявил он на пленарном заседании Всероссийской недели охраны труда в Сочи.

Эксперт добавил, что профилактика смертей на рабочих местах должна опираться на три составляющих: безопасность, внимание к состоянию здоровья и благополучие работников.

В феврале министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что смертность на производстве в России, по предварительным итогам, за год снизилась примерно с 2 до 1,5 тысяч случаев.