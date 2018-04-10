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Рабочая поездка заместителя председателя правительства РФ Д.Рогозина в Иран

Иран пообещал, что Израиль ответит за удар по сирийской авиабазе

© Sputnik. Сергей Мамонтов
Новости
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Тегеран назвал случившееся нарушением суверенитета Сирии, которое противоречит всем международным нормам.

СУХУМ, 10 апр — Sputnik. Израилю придется ответить за ракетный удар по сирийской авиабазе в провинции Хомс, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление советника верховного лидера Ирана Али Хаменеи по международным вопросам Али Акбара Велаяти.

В ночь на понедельник израильские ВВС атаковали авиабазу Тифор. По данным российского Минобороны, удар нанесли два истребителя F-15 — до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты. В результате инцидента погибли несколько иранских советников, российские военные не пострадали.

В феврале израильтяне уже бомбили базу T-4, где, как они утверждали, располагается иранский пункт управления беспилотниками. Тогда огнем с земли был сбит истребитель F-16, участвовавший в налете, — пилот и штурман успели катапультироваться. В ответ на потерю самолета израильские ВВС атаковали под Дамаском еще ряд объектов, включая батареи ПВО.

Теги:
война в Сирии, Израиль, Сирия, Иран



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