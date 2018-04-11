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Работа отделения Почты России в Великом Новгороде

"Почта России" ввела новые правила оказания услуг

© Sputnik. Михаил Мордасов
Новости
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Вместо бумажных извещений, без которых сотрудники "Почты России" порой отказывались выдавать посылку, с 9 апреля можно использовать смс, уведомление или письмо на электронную почту.

СУХУМ, 11 апр — Sputnik. Вступили в силу новые правила оказания услуг национальным почтовым оператором России, сообщает Почта России.

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Пользователи почтовой связи с 9 апреля могут использовать альтернативные способы бумажных оповещений — смс, уведомления в мобильном приложении или по e-mail. Сервис предоставляется бесплатно, а подключить — просто. Достаточно один раз заполнить заявление на получение электронных извещений, указав паспортные данные и номер телефона клиента.

После однократного оформления этого документа клиенту больше не придется заполнять бумажные извещения. Теперь при получении посылки клиенту необходимо назвать оператору свой номер телефона или трекинг-номер отправления.

"Принятые изменения в Правилах оказания услуг почтовой связи позволят Почте России активно внедрять новые технологии для работы с почтовыми отправлениями и оптимизировать бизнес-процессы. Благодаря внесенным изменениям мы сможем расширить и сделать более доступными для клиентов оказываемые услуги почтовой связи на уровне мировых стандартов", — отметил заместитель генерального директора Почты России Ярослав Мандрон.

В связи с внедрением новых правил сокращается (до 15 дней) и срок хранения посылок в отделениях почтовой связи. Это изменение не коснется почтовых переводов и письменной корреспонденции, к которой также относятся международные мелкие пакеты. Они по-прежнему будут храниться 30 календарных дней.

Также будут обустроены автоматизированные пункты почтовой связи. Они позволят клиентам самостоятельно получать и отправлять почтовые отправления без взаимодействия с почтовыми сотрудниками.




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