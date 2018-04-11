СМИ: Тереза Мэй потребовала от Трампа больше доказательств химатаки в Сирии

США во вторник вынесли на голосование проект резолюции об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии. Речь идет о миссии, которая заменит группу экспертов ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР). При голосовании Россия применила право вето.

СУХУМ, 11 апр — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Лондону необходимо получить больше доказательств предполагаемой химической атаки в Сирии, прежде чем присоединяться к нанесению ударов по этой стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times.

МИД России Россия выступила против проекта резолюции США по Сирии

"Тереза Мэй вчера заявила президенту Дональду Трампу, что Британии нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки, которую осуществил режим Асада, прежде чем присоединяться к военному удару по Сирии", — пишет газета.

Издание уточняет, что британский премьер не согласилась принять участие в "быстрой расплате".

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

При этом в российском Генштабе еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды. Готовность участвовать в нанесении ударов выразил президент Франции Эммануэль Макрон.