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Тереза Мэй заявила о получении разрешения на формирование кабинета министров

СМИ: Тереза Мэй потребовала от Трампа больше доказательств химатаки в Сирии

© Sputnik. Алекс Макнотон
Новости
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США во вторник вынесли на голосование проект резолюции об учреждении нового механизма расследования химических атак в Сирии. Речь идет о миссии, которая заменит группу экспертов ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР). При голосовании Россия применила право вето.

СУХУМ, 11 апр — Sputnik. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявила, что Лондону необходимо получить больше доказательств предполагаемой химической атаки в Сирии, прежде чем присоединяться к нанесению ударов по этой стране, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Times.

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"Тереза Мэй вчера заявила президенту Дональду Трампу, что Британии нужно больше доказательств предполагаемой химической атаки, которую осуществил режим Асада, прежде чем присоединяться к военному удару по Сирии", — пишет газета.

Издание уточняет, что британский премьер не согласилась принять участие в "быстрой расплате".

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

При этом в российском Генштабе еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии.

Президент США Дональд Трамп обещал принять решение о действиях против Сирии до среды. Готовность участвовать в нанесении ударов выразил президент Франции Эммануэль Макрон.




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