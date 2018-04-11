СМИ: Дочь Скрипаля доставили в госпиталь на военной базе

Накануне стало известно, что Юлию выписали из больницы в Солсбери, где она находилась после того, как она и ее отец были отравлены в начале марта.

СУХУМ, 11 апр – Sputnik. Дочь бывшего полковника ГРУ, британского шпиона Сергея Скрипаля Юлию после выписки доставили в госпиталь на военной базе, сообщает издание The Sun со ссылкой на источник.

© Sputnik. Alexey Filippov Сергей Скрипаль идет на поправку, сообщил директор больницы в Солсбери

"Она (Юлия. — Sputnik) в госпитале на военной базе ради ее собственной безопасности, а также для наблюдения за ее здоровьем", — цитирует газета источник.

О какой именно базе идет речь, не уточняется.

Накануне стало известно, что женщину выписали из больницы в Солсбери. Как сообщала Би-би-си, после этого ее доставили "в безопасное место". Представитель медучреждения подтвердил выписку Юлии, хотя британский премьер-министр Тереза Мэй заявляла, что Скрипали "могут никогда не поправиться".

В начале марта Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери нервно-паралитическим веществом. После этого начался громкий международный скандал. Лондон обвинил Москву в причастности к произошедшему и выслал нескольких российских дипломатов.

Россия была вынуждена пойти на ответные меры. В РФ отрицают обвинения и подчеркивают, что уже больше месяца британская сторона не представляет никаких доказательств и отказывается от сотрудничества в расследовании.