Трамп обсудил со своими советниками возможность нанесения более мощного удара по Сирии

Если США начнут наносить удары по территории Сирии, это будет не просто актом агрессии, а военным преступлением со стороны западной коалиции, считает первый зампред комитета Андрей Красов.

СУХУМ, 11 апр — Sputnik. Американскому лидеру Дональду Трампу представили на рассмотрение несколько вариантов мер в отношении Сирии в ответ на предполагаемое применение химического оружия в городе Дума.

© Sputnik. Алекс Макнотон СМИ: Тереза Мэй потребовала от Трампа больше доказательств химатаки в Сирии

Трамп со своими советниками обсудил возможность нанесения более мощного удара по Сирии, чем год назад по военному аэродрому в провинции Хомс.

При этом в Белом доме полагают, что идентичная силовая акция на этот раз не возымеет должного действия на Дамаск, поэтому проработка вариантов мер со стороны Вашингтона предусматривает сценарий более развернутой и длительной операции.

Как отмечается, одним из обсуждаемых вариантов было нанесение ракетных ударов по нескольким целям в течение более одного дня.

Ранее Трамп не исключил возможности военного ответа на предполагаемую химатаку в сирийском городе Дума.

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что постановочный характер инцидента не вызывает сомнений.

Кроме того, Небензя предупредил Соединенные Штаты о последствиях в случае нанесения удара по Сирии.

США и их западные союзники обвинили Дамаск в химатаке в сирийском городе Дума и пригрозили военными действиями. Американцы наращивают свою военную группировку в ближневосточном регионе, а также в Средиземном море.

"Если удар произойдет, это будет не просто актом агрессии, это будет военным преступлением со стороны западной коалиции. Провокацию они сделали, никакого расследования там не было", — заявил Красов, которого цитирует РИА Новости.

Парламентарий в то же время подчеркнул, что действия США непредсказуемы.