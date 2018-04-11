Съемочная группа "Ревизорро" подверглась нападению в сочинском отеле

На видео, попавшем в интернет видно, как мужчина толкает ведущую программы Анастасию Самбурскую и нападает на операторов, пытаясь их выгнать из отеля в Сочи.

СУХУМ, 11 апр – Sputnik. На съемочную группу теле-шоу "Ревизорро" и ведущую передачи Анастасию Сумбурскую напали в одном из отелей Сочи, сообщает "Макс Портал".

Сотрудники отеля отобрали у телевизионщиков карты памяти, с которых удалили материалы проверки комплекса.

На видео, попавшем в интернет видно, как мужчина толкает Самбурскую и нападает на операторов, пытаясь их выгнать из помещения.

На группу "Ревизорро" в январе этого года напали в одном из ресторанов Нижнего Новгорода.

В 2016 году во время съемок "Ревизорро" в Абхазии. Команда программы выбрала для инспекции ресторан "Нартаа" в Сухуме. По результатам проверки положительно были оценены обслуживание, чистота на кухне, качество еды и состояние зале. А вот санузел проверку не выдержал, но не смотря на это "Ревизорро" рекомендовала посещение ресторана.