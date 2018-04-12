ОЗХО передала итоговый отчет по делу Скрипаля Британии

Текст итогового отчета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) будет передан всем странам-участницам Конвенции по химическому оружию, включая Россию, и основные выводы будут опубликованы в 12:00 (14:00 мск), сообщили в британском МИД.

СУХУМ, 12 апр — Sputnik. Завершающий документ по изучению обстоятельств отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии был передан экспертами Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Великобритании и в четверг направят его всем странам-членам организации, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.

"В соответствии с установленной практикой они передали нам окончательную версию отчета как государству, по запросу которого он был сделан", — заявил изданию представитель британского МИД.

В начале марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в городе Солсбери. Лондон заявил, что их отравили веществом, разработанным в России. При этом специалисты британской химлаборатории в Портон-Дауне не смогли определить место изготовления токсина.