Госдума приняла закон о блокировке порочащих сведений в интернете

Закон прописывает механизм удаления сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина или юридического лица, и контроль за исполнением решений суда.

СУХУМ, 12 апр — Sputnik. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина или юридического лица, сообщает РИА Новости.

Проект закона внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов от "Единой России".

Согласно документу, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа в интернете к порочащим честь и достоинство сведениям, если человек добровольно не удалил информацию из Сети.