15:03 12 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 16°C
Прямой эфир
Поиск
Госдума РФ. Архивное фото.

Госдума приняла закон о блокировке порочащих сведений в интернете

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Новости
Получить короткую ссылку
8 0 0

Закон прописывает механизм удаления сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина или юридического лица, и контроль за исполнением решений суда.

СУХУМ, 12 апр — Sputnik. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию гражданина или юридического лица, сообщает РИА Новости.

Проект закона внесла в нижнюю палату парламента группа депутатов от "Единой России".

Согласно документу, судебный пристав-исполнитель выносит постановление об ограничении доступа в интернете к порочащим честь и достоинство сведениям, если человек добровольно не удалил информацию из Сети.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения на полигоне Дзарцем
    В одном строю

    Подразделения Минобороны Южной Осетии впервые приняли участие в выполнении тактических задач на учениях с частями российской военной базы.

  • Ильхам Алиев выступил с речью на съезде с участием делегатов, представляющих более 700 тысяч членов ПЕА
    Президент говорит

    Одержавший уверенную победу на президентских выборах в Азербайджане действующий глав государства Ильхам Алиев обратился к народу республики.

  • Инаугурация 4-го президента Армении Армена Саркисяна
    Мне денег не надо!

    Четвертый президент Армении Армен Саркисян будет направлять всю свою зарплату на благотворительность, но пока неясно, в какую организацию.

  • Акция Тотальный диктант
    Первая сотня

    "Тотальный диктант" в столице Казахстана Астане впервые пройдет на трех площадках – первая сотня желающих проверить свои знания уже прошла регистрацию.

  • Мужчина пишет на блокноте. Архивное фото
    Языковой барьер

    В Кыргызстане государственные и муниципальные служащие начали проходить обязательное тестирование на знание государственного языка.

  • Ракетный комплекс ТОР-М2 в белорусской армии
    Ракетное прикрытие

    Зенитный ракетный полк передислоцируют в Гродненскую область под Островец, где строится БелАЭС, для прикрытия станции с воздуха.

  • McDonalds на улице Калькю, архивное фото
    Бургер-протест

    В Риге протестуют против строительства ресторана быстрого питания "Макдоналдс" – жители напоминают об опасности детского ожирения.

  • Вести: 25 лет в эфире российского телевидения, архивное фото
    Только не по-русски!

    В Сейме Литвы выступили с инициативой об озвучивании телепрограмм, а не сопровождении их субтитрами, из-за количества российской продукции.

  • Президент Игорь Додон
    Молдова против!

    В Молдове нет широкой поддержки идеи объединения с Румынией, а сама идея подогревается извне, заявил президент республики Игорь Додон.

  • Учения на полигоне Дзарцем
    В одном строю

    Подразделения Минобороны Южной Осетии впервые приняли участие в выполнении тактических задач на учениях с частями российской военной базы.

  • Ильхам Алиев выступил с речью на съезде с участием делегатов, представляющих более 700 тысяч членов ПЕА
    Президент говорит

    Одержавший уверенную победу на президентских выборах в Азербайджане действующий глав государства Ильхам Алиев обратился к народу республики.

  • Инаугурация 4-го президента Армении Армена Саркисяна
    Мне денег не надо!

    Четвертый президент Армении Армен Саркисян будет направлять всю свою зарплату на благотворительность, но пока неясно, в какую организацию.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Спектакль Дракула театра на Юго-западной
Обаятельный кровопийца: спектакль "Дракула" в РУСДРАМе
Мозаика для фонтана и инъекция для колоннады: как восстанавливают парк в Гагре
Мозаика для фонтана и "инъекция" для колоннады: как восстанавливают парк в Гагре
Из каких стран поставляются самые некачественные и опасные продукты
Страны, которые травят население Земли

Соцсети

Sputnikabkhazia