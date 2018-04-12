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Рассмотрение ходатайства о продлении домашнего ареста К. Серебренникову

Фильм о любовном треугольнике Цоя вошел в конкурсную программу Каннского фестиваля

Виталий Белоусов
Новости
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Фильм российского режиссер Кирилла Серебренникова "Лето" вошел в конкурсную программу 71 Каннского фестиваля, который будет проходить на Лазурном берегу Франции с 8 по 19 мая.

СУХУМ, 12 апр — Sputnik. Несмотря на то, что российский режиссер Кирилл Серебренников, чей фильм "Лето" вошел в конкурсную программу 71 Каннского фестиваля, находится под домашним арестом, организаторы фестиваля приглашают его лично представить свой фильм, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора фестиваля Тьерри Фремо.

"Кирилл Серебренников представляет фильм "Лето", в котором рассказывается история рока в эпоху Брежнева, — сказал Фремо. — Канны, вы знаете, всегда были местом свободы, свободы творчества… И мы приглашаем господина Серебренникова лично представить свой фильм на фестивале."

Картина рассказывает об истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя. Она разворачивается летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Этим летом Виктор записывает свой первый альбом, а Майк собирает группу "Зоопарк". Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Ирина Старшенбаум, музыкант Рома Зверь.

Рассмотрение ходатайства о продлении домашнего ареста К. Серебренникову
Виталий Белоусов
Серебренникову продлили домашний арест

В мае 2017 года в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест.

Ежегодно в мае на французском Лазурном берегу в курортном городе Канне проходит один из самых престижных кинофестивалей в мире, относящийся к категории А — Международный Каннский кинофестиваль. В 2002 году Международный кинофестиваль получил официальное название "Каннский фестиваль". Жюри фестиваля в этом году возглавит известная австралийская актриса, обладательница многочисленных международных кинопремий, в том числе лауреат двух премий "Оскар", Кейт Бланшетт.




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