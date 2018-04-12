Дуров запретил своим адвокатам участвовать в "фарсе" по блокировке Telegram

СУХУМ, 12 апр — Sputnik. Основатель Telegram Павел Дуров запретил своим юристам участвовать в судебном процессе о блокировке мессенджера в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Павла Чикова.
"Павел Дуров запретил своим адвокатам участвовать в завтрашнем судебном процессе по иску Роскомнадзора к Telegram, дабы не легитимировать откровенный фарс своим присутствием", — написал Чиков в своем Telegram-канале.
Ранее Роскомнадзор попросил суд немедленно заблокировать Telegram, если ведомство выиграет дело против компании.
Роскомнадзор подал иск в суд с требованием заблокировать Telegram из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования. Защита компании готовит возражения.