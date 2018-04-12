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Президент США Дональд Трамп

Оставляет два конца: эксперт объяснил, почему Трамп противоречит себе

© AFP 2018 / Nicholas Kamm
Новости
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Американский президент объяснил свое заявление в Twitter об ударе по Сирии, отметив, что никогда не говорил, когда именно это произойдет.

СУХУМ, 12 апр — Sputnik. Президент США Дональд Трамп любит делать противоречивые заявления, отметил политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik.

Здание ООН в Нью-Йорке.
© Sputnik . Сергей Гунеев
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Противоречивость Twitter-заявлений Трампа привлекает внимание как его противников, так и сторонников.

"Трамп сделал уже много заявлений в своем Twitter, на что ему уже неоднократно пеняли и его сторонники, и его противники. И если брать сугубо его Twitter-заявления, то сложился образ человека, который, мягко говоря, сначала пишет, а потом думает, что же он написал. Один из ярчайших примеров – это Корея, которая вот-вот должна была быть испепелена, но мы видим, что КНДР живет и здравствует, приняла участие в Олимпиаде, а в мае-июне Трамп собирается встречаться с (лидером Северной Кореи) Ким Чен Ыном, которого он называл чуть ли не хлеще, чем Асада", – сказал Михаил Синельник-Оришак.

В ситуации с угрозами нападения на Сирию, по мнению эксперта, Трамп пытается оставить себе место для маневра.

"Сейчас, видимо, советники проконсультировали его (Трампа – ред.), чтобы он писал, указывая хотя бы расплывчатые сроки, и делал заявления, исходя из которых, нельзя было бы напрямую "схватить его за язык". Например, вчера он написал: "Россия, жди, прилетят ракеты". После этого он сделал второй "твит", и как бы ни развернулась ситуация, Трамп всегда может сказать: "Вот видите, а я предупреждал!". Он оставляет себе, грубо говоря, два конца", – считает американист.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил, когда именно Вашингтон нанесет удар по Сирии.

"Никогда не говорил, когда произойдет атака в Сирии. Может быть, очень скоро или совсем не скоро! В любом случае США под моей администрацией проделали хорошую работу по избавлению региона от ИГ*. Где наше "Спасибо, Америка"?", – написал Трамп в Twitter.

В среду президент США написал в Twitter, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию. Оружие, которое использует Вашингтон, будет "хорошим, новым и "умным", заявил глава Белого дома. Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов предупредил, что системы ПВО будут сбивать американские ракеты и их носители, если в зоне предполагаемого удара по САР окажутся российские военнослужащие.

Информация о применении химоружия в сирийском городе Дума появилась в СМИ на прошлой неделе. Западные страны обвинили в произошедшем официальный Дамаск, власти Сирии и Москва эти обвинения отвергли. Вашингтон заявил, что изучает возможность "военного ответа" на действия правительственных сил. В понедельник президент США Дональд Трамп пообещал принять решение о мерах против Дамаска в ближайшие 48 часов.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.




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