Оставляет два конца: эксперт объяснил, почему Трамп противоречит себе

Американский президент объяснил свое заявление в Twitter об ударе по Сирии, отметив, что никогда не говорил, когда именно это произойдет.

СУХУМ, 12 апр — Sputnik. Президент США Дональд Трамп любит делать противоречивые заявления, отметил политолог, американист Михаил Синельников-Оришак в эфире радио Sputnik. © Sputnik . Сергей Гунеев Это вам не пробиркой трясти: к чему может привести конфронтация США и России

Противоречивость Twitter-заявлений Трампа привлекает внимание как его противников, так и сторонников.

"Трамп сделал уже много заявлений в своем Twitter, на что ему уже неоднократно пеняли и его сторонники, и его противники. И если брать сугубо его Twitter-заявления, то сложился образ человека, который, мягко говоря, сначала пишет, а потом думает, что же он написал. Один из ярчайших примеров – это Корея, которая вот-вот должна была быть испепелена, но мы видим, что КНДР живет и здравствует, приняла участие в Олимпиаде, а в мае-июне Трамп собирается встречаться с (лидером Северной Кореи) Ким Чен Ыном, которого он называл чуть ли не хлеще, чем Асада", – сказал Михаил Синельник-Оришак.

В ситуации с угрозами нападения на Сирию, по мнению эксперта, Трамп пытается оставить себе место для маневра.

"Сейчас, видимо, советники проконсультировали его (Трампа – ред.), чтобы он писал, указывая хотя бы расплывчатые сроки, и делал заявления, исходя из которых, нельзя было бы напрямую "схватить его за язык". Например, вчера он написал: "Россия, жди, прилетят ракеты". После этого он сделал второй "твит", и как бы ни развернулась ситуация, Трамп всегда может сказать: "Вот видите, а я предупреждал!". Он оставляет себе, грубо говоря, два конца", – считает американист.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что никогда не говорил, когда именно Вашингтон нанесет удар по Сирии.

"Никогда не говорил, когда произойдет атака в Сирии. Может быть, очень скоро или совсем не скоро! В любом случае США под моей администрацией проделали хорошую работу по избавлению региона от ИГ*. Где наше "Спасибо, Америка"?", – написал Трамп в Twitter.

Never said when an attack on Syria would take place. Could be very soon or not so soon at all! In any event, the United States, under my Administration, has done a great job of ridding the region of ISIS. Where is our “Thank you America?” — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 апреля 2018 г.

В среду президент США написал в Twitter, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию. Оружие, которое использует Вашингтон, будет "хорошим, новым и "умным", заявил глава Белого дома. Ранее глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов предупредил, что системы ПВО будут сбивать американские ракеты и их носители, если в зоне предполагаемого удара по САР окажутся российские военнослужащие. Информация о применении химоружия в сирийском городе Дума появилась в СМИ на прошлой неделе. Западные страны обвинили в произошедшем официальный Дамаск, власти Сирии и Москва эти обвинения отвергли. Вашингтон заявил, что изучает возможность "военного ответа" на действия правительственных сил. В понедельник президент США Дональд Трамп пообещал принять решение о мерах против Дамаска в ближайшие 48 часов.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.