Лондон принес извинения за досмотр российского самолета

Британский центр по безопасности полетов извинился за досмотр самолета "Аэрофлота", который был проведен с нарушением правил и без объяснения причин в лондонском аэропорту Хитроу.

СУХУМ, 13 апр — Sputnik. Об этом, как пишет РИА Новости, в кулуарах Красноярского экономического форума сообщил глава Министерства транспорта России Максим Соколов. По его словам, Британский центр по безопасности полетов объяснил причины досмотра и принес извинения за инцидент.

Заместитель министра внутренних дел Великобритании Бен Уоллас ранее заявил, что досмотр российского самолета в аэропорту Хитроу якобы прошел в рамках стандартных процедур по защите от организованной преступности.

30 марта британская полиция и таможня в нарушение правил провели досмотр самолета российской авиакомпании "Аэрофлот", который готовился принять на борт пассажиров рейса Лондон — Москва.

По словам капитана воздушного судна, британские правоохранители якобы искали некие запрещенные предметы, однако точных причин досмотра они не раскрыли и отказались составлять необходимый в таких случаях акт.

Кроме того, в нарушение всех правил, они потребовали, чтобы экипаж на время досмотра покинул самолет. После вмешательства в ситуацию представителя российского посольства капитану все же разрешили остаться в кабине, хотя полностью контролировать процесс досмотра ему не дали.

Российское посольство в Лондоне направило в британской МИД ноту, потребовав объяснений инцидента в Хитроу.

Действия британских правоохранителей вызвали возмущение и российского МИД. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, силовики действовали "в ультимативной манере". Судя по их действиях, полицейские и таможенники хотели провести некие манипуляции без свидетелей, подчеркнула она.