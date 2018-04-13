Сын Толкина решил опубликовать неизданную книгу отца о Средиземье

Произведение, которое знаменитый писатель написал задолго до "Хоббита" и "Властелина колец", является первым в цикле о мире Средиземья.

СУХУМ, 13 апр — Sputnik. Кристофер Толкин, сын знаменитого английского писателя Джона Р.Р. Толкина, готовит к публикации ранее не издававшуюся книгу своего отца о Средиземье, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на "Известия".

"Падение Гондолина" является первым произведением о мире Средиземья, созданным знаменитым писателем еще до выхода принесших ему славу "Хоббита" и "Властелина колец".

Речь в книге идет о герое, защищающем ценою своей жизни укрытый от посторонних глаз эльфийский город Гондолин, возведенный королем Тургоном, от нападения мрачного владыки тьмы Моргота.

Известно, что всю свою жизнь сын Толкина посвятил редактуре, изданию и исследованию неизданных книг отца. Под его редакторством вышли произведения "Сильмариллион", "Дети Хурина" и "Берен и Лютиен".