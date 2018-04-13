Создатель "Новичка" назвал идиотской попытку отравления им Скрипалей

По словам советского химика Вила Мирзаянова, "Новичок" обладает высокой гидроуязвимостью и устойчивым вещество может быть только в условиях отсутствия влаги и влажности.

СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Химик Вил Мирзаянов, называющий себя одним из создателей "Новичка", прокомментировал доклад ОЗХО по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает РИА Новости со ссылкой на "Коммерсантъ FM".

© AFP 2018 / ANP/Bart Maat ОЗХО передала итоговый отчет по делу Скрипаля Британии

В интервью химик рассказал, что недостаток "Новичков" в том, что это неустойчивые соединения, которые обладают высокой гидроуязвимостью. Он отметил, что устойчивым такое вещество может быть только в условиях отсутствия влаги и влажности. По словам Мирзаянова, в Великобритании 4 марта, в день отравления Скрипалей, стоял туман.

"В условиях влажности применять это вещество мог только идиот", — заявил он.

Накануне Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) обнародовала доклад, в котором говорится, что при отравлении Скрипалей было использовано токсичное химическое вещество. Авторы доклада отметили, что вещество имело высокую чистоту, так как практически не содержало примесей.

Кроме того, в отчете было сказано, что название и состав идентифицированного вещества находятся в полном и засекреченном докладе, который доступен только членам ОЗХО.

В начале марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в Солсбери. Британские власти обвинили Россию в причастности к их отравлению веществом, которое было разработано в рамках советской программы "Новичок". Однако в СССР не было программы разработки химического оружия с подобным названием, а для обозначения токсинов использовались цифры.

Зарубежные СМИ распространили название "Новичок" после публикаций советского химика Вила Мирзаянова, которые также представляли его как одного из создателей вещества. Однако источники РИА Новости рассказали, что Мирзаянов не имел никакого отношения к созданию химического оружия.

Москва категорически отрицает все обвинения в свой адрес, утверждая, что Лондон так и не предоставил никаких доказательств. Кроме того, Россия с самого начала предлагала свою помощь в расследовании инцидента в Солсбери, но получила отказ от британских властей.