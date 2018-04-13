Госдума России рассмотрит законопроект об ответных мерах на санкции США

СУХУМ, 13 апр — Sputnik. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, о необходимости ответа на "хамское поведение со стороны США и создание препятствий для работы российского бизнеса" говорилось неоднократно, пишет РИА Новости.

"Мы планируем обсудить законопроект на Совете Госдумы с участием представителей всех фракций, разослать его в регионы нашим коллегам, проработать еще раз с экспертами и правительством России. После чего рассмотрим его на ближайшем заседании Госдумы", — пояснил он.

По словам Володина, внеочередное заседание Совета Госдумы пройдет 16 апреля.

© Sputnik . Наталья Селиверстова МИД России рассказал, каким будет ответ на новые санкции США

В начале апреля стало известно, что Конгресс США подготовил пакет новых ограничительных мер в отношении России, предусматривающий полный запрет на любые финансовые операции, связанные с государственным долгом России.

Ограничения могут также коснуться крупнейших российских банков, в том числе Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Банка Москвы, Россельхозбанка, Промсвязьбанка и Внешэкономбанка.

Усиление экономического давления Вашингтон объясняет якобы имевшим место "участием" России в деле об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Санкции должны будут вступить в силу в течение двух месяцев после их принятия.

6 апреля американские власти дополнили свой санкционный список в отношении России. В него внесли 38 российских предпринимателей, официальных лиц и компаний. Расширение антироссийского санкционного списка Вашингтон привычно объяснил своей "заботой" об Украине и Сирии, а также обеспокоенностью "кибератаками". Также США весьма возмущены "попытками России подорвать западную демократию".