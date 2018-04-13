Юристы Telegram планируют обжаловать решение суда

Правозащитная организация "Агора", защищающая интересы Telegram, заявила о том, что требования ФСБ не могут быть исполнены по разным причинам.

СУХУМ, 13 апр — Sputnik. Представитель правозащитной организации "Агора" Дмитрий Колбасин, защищающий интересы Telegram, планируют обжаловать вынесенное в пятницу решение Таганского суда Москвы о блокировке месенджера.

"Адвокаты Международной Агоры не могли участвовать в этом фарсе сегодня. Сейчас нам важно получить сегодняшнее решение суда, изучить его и, конечно, наши адвокаты планируют его обжаловать", — заявил Колбасин агентству РИА Новости.

Также он добавил, что такое скоропостижное решение встречается впервые на практике их организации, предоставляющей юридические услуги.

© Sputnik . Kirill Kallinikov Telegram будет заблокирован: суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора

"Позиция Telegram неизменна — требования ФСБ предоставить доступ к личной переписке пользователей мессенджера не соответствуют Конституции и не основаны на законе. Кроме того, эти требования технически не могут быть исполнены. Требование блокировки необоснованно и незаконно", — добавил Колбасин.

Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России.

Заседание прошло стремительно. Представление доказательств заняло меньше получаса, после чего судья удалилась в совещательную комнату. За это время представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.

Юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им "легитимировать откровенный фарс своим присутствием".

Роскомнадзор подал иск в суд с требованием заблокировать Telegram из-за отказа мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования.

