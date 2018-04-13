Юристы Telegram планируют обжаловать решение суда

СУХУМ, 13 апр — Sputnik. Представитель правозащитной организации "Агора" Дмитрий Колбасин, защищающий интересы Telegram, планируют обжаловать вынесенное в пятницу решение Таганского суда Москвы о блокировке месенджера.
"Адвокаты Международной Агоры не могли участвовать в этом фарсе сегодня. Сейчас нам важно получить сегодняшнее решение суда, изучить его и, конечно, наши адвокаты планируют его обжаловать", — заявил Колбасин агентству РИА Новости.
Также он добавил, что такое скоропостижное решение встречается впервые на практике их организации, предоставляющей юридические услуги.
"Позиция Telegram неизменна — требования ФСБ предоставить доступ к личной переписке пользователей мессенджера не соответствуют Конституции и не основаны на законе. Кроме того, эти требования технически не могут быть исполнены. Требование блокировки необоснованно и незаконно", — добавил Колбасин.
Таганский суд Москвы в пятницу удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram в России.
Заседание прошло стремительно. Представление доказательств заняло меньше получаса, после чего судья удалилась в совещательную комнату. За это время представители Роскомнадзора и ФСБ сообщили, что отказ Telegram передать ключи шифрования спецслужбе угрожает интересам государства и общества и может быть на руку террористам.
Юристы Telegram на заседание не явились, сообщив, что основатель мессенджера Павел Дуров запретил им "легитимировать откровенный фарс своим присутствием".