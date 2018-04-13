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Ребенок на улице города Дума после сообщения о воздушном ударе в Восточной Гуте, Сирия

МИД России: химатака в Сирии была постановкой

© AFP 2018 / Hasan Mohamed
Новости
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В МИДе России предположили, что к ложной химатаке в Сирии приложили руку участники русофобской кампании.

СУХУМ, 13 апр — Sputnik. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства того, что химатака в сирийской Думе была спланированной постановкой.

По словам министра, к ней "приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется быть в первых рядах русофобской кампании", сообщает РИА Новости.

В Сирию выехала миссия экспертов Организации по запрещению химического оружия для расследования ситуации. 

"Организации по запрещению химического оружия должна прибыть в Дамаск, по-моему, завтра утром, и мы рассчитываем, что без промедления она поедет в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было, наши специалисты, которые обследовали это место, не обнаружили", — сказал глава МИДа.

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Специалисты российского Центра по примирению враждующих сторон посетили место предполагаемого инцидента и не обнаружили следов химических токсинов. В местных госпиталях, по информации ЦПВС, также нет пациентов с симптомами, характерными для отравляющих веществ.

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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