19:45 13 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
В зоне таможенного контроля аэропорта города Сочи.

Первая проба: турист из Швеции испробовал систему tax free в России

© Sputnik . Нина Зотина
Новости
Получить короткую ссылку
30 0 0

Турист из Европы стал первым, кто вернул себе НДС по покупке в России в рамках системы tax free.

СУХУМ, 13 апр — Sputnik. Гражданин Швеции первым испробовал систему tax free в России, сообщил журналистам статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Запуск системы Tах Free в России
© Sputnik . Нина Зотина
Система tax free в тестовом режиме заработала в Сочи

"Вчера первый иностранный турист по безналу — вы знаете, можно получить деньги наличными, а можно на кредитную карту — оформил такой возврат. Причем, что удивительно, это не китайский гражданин — это шведский гражданин", — сказал Евтухов в пятницу, сообщает РИА Новости.

Закон о введении tax free вступил в силу c 1 января. Вернуть себе НДС с товаров, купленных в России, смогут граждане иностранных государств, не входящих в ЕАЭС (Евразийский экономический союз). Для такой компенсации иностранцу нужно приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тысяч рублей с учетом налога и оформить документ (чек) на них. В тестовом режиме система tax free заработала 10 апреля в Москве, Санкт-Петербурге, Красногорске и Сочи.

По теме

Абхазская таможня: тридцать тонн мимозы вывезено в Россию
"Неправильная" водка: сочинская таможня изъяла алкоголь из Абхазии
Хаджимба считает, что таможня на Ингуре должна защитить рынок Абхазии
Теги:
таможня, Виктор Евтухов, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Латвийские военные
    Деньги на войну

    Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.

  • Флаги Украины и НАТО
    Титанические усилия

    Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.

  • Полиция
    Полицейская история

    Авария с участием полицейской машины произошла в пятницу в Кишиневе, фотографии в открытый доступ выложили пользователи соцсетей.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Республиканский субботник в Сухуме
"Что нам дождь?": как прихорашивали Сухум
Костюмы и лопаты: как прошел субботник в Сухуме
Костюмы и лопаты: как прошел субботник в Сухуме
Главные решения депутатов Парламента Абхазии VI созыва
Первый год Парламента Абхазии VI созыва

Соцсети

Sputnikabkhazia