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Ребенок на улице города Дума после сообщения о воздушном ударе в Восточной Гуте, Сирия

Сирия призвала мировое сообщество осудить агрессию Запада

© AFP 2018 / Hasan Mohamed
Новости
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14 апреля с 3:42 мск до 5:10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики. Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля"

СУХУМ, 14 апр — Sputnik. Правительство Сирии требует от международного сообщества осудить ракетную атаку США, Великобритании и Франции, заявили в МИД САР.

"Сирия требует от международного сообщества решительно осудить эту агрессию, которая приведет лишь к усугублению ситуации в мире и угрожает мировой безопасности", — цитирует министерство сирийское национальное агентство САНА.

Огневой удар, архивное фото
© Sputnik . Константин Чалабов
США совершили ракетные удары по Сирии
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором объявил о нанесении ударов по Сирии. Позже нанесение ударов подтвердила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, а также Елисейский дворец.

Министерство обороны РФ сообщило, что 14 апреля с 3.42 мск до 5.10 мск самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирийской Арабской Республики.

Было выпущено более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля", значительная часть которых была сбита сирийскими средствами ПВО на подлете к целям, указало МО РФ.




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