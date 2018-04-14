Лавров: при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ

Москва получила из швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц результаты исследования образцов из Солсбери.

СУХУМ, 14 апр — Sputnik. По информации исследовательского центра в Швейцарии, который анализировал пробы ОЗХО с места инцидента в Солсбери, при отравлении Скрипалей было использовано вещество BZ, которое стояло на вооружении США и Британии. В России и СССР оно не производилось, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, выступая на заседании СВОП.

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Министр рассказал, что на условиях конфиденциальности Москва получила из швейцарского центра радиологического и химикорадиологического анализа в городе Шпиц результаты исследования образцов из Солсбери. Лавров пояснил, что это были пробы, отобранные по линии ОЗХО на месте инцидента, и направленные экспертами ОЗХО в Шпиц. Швейцарские специалисты закончили исследование 27 марта.

Также Лавров привел выдержку из документа, который эксперты из Швейцарии направили в ОЗХО.

"По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через тридцать-шестьдесят минут после применения и длится до четырех суток. Данная рецептура находилась на вооружении армии США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось", — процитировал глава МИД.

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В британском Солсбери 4 марта были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Эксперты ОЗХО определили, что при покушении на Скрипалей было использовано токсичное химическое вещество. Авторы доклада отметили, что вещество имело высокую чистоту. Такой вывод был сделан на основании того, что в субстанции практически полностью отсутствовали примеси. При этом в документе сказано, что "название и состав выявленного токсичного химического вещества содержатся в полном и засекреченном докладе секретариата, доступном только членам (организации — ред.)".

Результаты анализов собранных ОЗХО медико-биологических проб и проб из окружающей среды, согласно докладу, "подтверждают выводы Соединенного Королевства о природе токсичного химического вещества, которое было использовано в Солсбери и из-за которого пострадали три человека", сказано в документе.