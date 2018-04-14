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Кадр из фильма Терминатор 1984 года

Назван актер, который станет новым Терминатором

© Фото : Orion Pictures, 1984
Новости
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Им станет 35-летний американский актер Гэбриел Луна, известный ролью Призрачного гонщика из сериала "Агенты Щ.И.Т.".

СУХУМ, 14 апр — Sputnik. Режиссер Тим Миллер, снимающий новый фильм о Терминаторе, в интервью изданию Deadline назвал имя актера, который заменит Арнольда Шварценеггера. Об этом сообщает РИА Новости.

Им станет 35-летний американский актер Гэбриел Луна, известный ролью Призрачного гонщика из сериала "Агенты Щ.И.Т.". Ожидается, что фильм начнут снимать этим летом, его сценарий засекречен. Премьера намечена на 22 ноября 2019 года.

Ранее 70-летнему Шварценеггеру провели открытую операцию на сердце. Очнувшись, он произнес слова: "I'm back" ("Я вернулся"), отсылая к культовой фразе своего персонажа.




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