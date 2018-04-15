"Совой" нельзя "жаворонком"

Люди, склонные к бодрствованию по ночам, имеют повышенный риск ранней смерти, по сравнению с теми, кто предпочитает раньше вставать и раньше ложиться спать.

СУХУМ, 15 апр — Sputnik. Ученые провели исследование и пришли к выводу, что "совы", ведущие образ жизни "жаворонка", могут иметь в будущем серьезные проблемы со здоровьем, пишет портал Ридус.

Группа ученых в Америке провела исследование, в ходе которого они на протяжении 6,5 лет наблюдали за здоровьем 433 000 человек в возрасте от 38 до 73 лет. Часть из них в начале исследования заявила, что они по хронотипу "жаворонки", другие оказались "совами".

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Каждый человек имеет индивидуальные отличия в суточной активности, которые описываются тремя известными хронотипами — "сова", "жаворонок" и "голубь".

К "совам" обычно относят тех, кто наиболее активен в вечернее время, а к "жаворонкам" — людей, чья работоспособность лучше по утрам. Недавно ученые выделили и третий тип — "голуби", который считается переходным типом: встают они позже, чем "жаворонки", а ложатся спать обычно раньше, чем "совы".

В своем исследовании ученые выявили, что "совы", ведущие образ жизни "жаворонка", подвержены серьезным проблемам со здоровьем.

Американские ученые предложили работодателям задуматься, и создать возможные рабочие места для людей, предпочитающих работать в вечернее время, отметив также, что проблему хронотипов никто не воспринимает серьезно.

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Во время своего исследования ученые отмечали состояние здоровья участников, и заметили, что у "сов" больше проблем со здоровьем, чем у "жаворонков". Любители работать по ночам подвергались большему риску развития диабета, проблем ЖКТ и депрессий. В будущем это может привести к преждевременной смерти, считают ученые.

Почему "совы" больше подвержены риску ранней смерти, ученые так и не смогли выяснить. У них есть несколько предложений. Одно из таких гласит, что люди, которым приходится нарушать свои циркадные ритмы, имеют постоянные проблемы с уровнем глюкозы и с некоторыми гормонами.

Также "совы" чаще едят жирную пищу на ночь, злоупотребляют алкогольными напитками и наркотиками, по сравнению с "жаворонками".