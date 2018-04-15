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Глава МИД РФ С.Лавров принял участие в министерских дебатах в СБ ООН

США, Британия и Франция направили проект резолюции по Сирии Совбезу ООН

МИД России
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Российский проект резолюции, треубющий от Вашигтона, Лондона и Парижа немедленно прекратить агрессию в отношении Арабской республики, а также воздержаться от продолжения военной операции в нарушение Устава ООН и международного права, не был принят Совбезом ООН.

СУХУМ, 15 апр — Sputnik. США, Великобритания и Франция направили Совбезу ООН новый проект резолюции по Сирии для расследования применения химоружия, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Liberation.

Флаг ООН
© Фото: worldpolicy
СБ ООН не принял резолюцию России о прекращении агрессии против Сирии

Отмечается, что новый проект резолюции трех стран несет в себе призыв к "обеспечению беспрепятственных поставок гумпомощи, прекращению огня, а также требует участия Дамаска в мирных переговорах под руководством Организации объединенных наций".

Согласно документу предлагается "проведение независимого расследования" сообщений о химатаках в Сирии.

Кроме того, документ призывает к осуществлению резолюции 2401 о прекращении огня в Арабской республике и требует от официального Дамаска "добросовестного и конструктивного" участия в мирных переговорах без предварительных условий.

США, Великобритания и Франция в субботу утром нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химоружия. С 3.42 мск до 5.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет, 71 из которых были сбиты сирийской ПВО. Российские силы задействованы не были, но отслеживали все пуски. Президент России Владимир Путин назвал военную операцию актом агрессии против суверенного государства, напомнив, что факт химической атаки подтвержден не был




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