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Дзамболат Тедеев

Бузову не хотят пускать во Владикавказ с концертом

Сайт Федерации борьбы РФ
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Главный тренер российской национальной команды по вольной борьбе Дзамболат Тедеев попросил отменить концерт Ольги Бузовой во Владикавказе. Он назвал выступление певицы на осетинской земле "недопустимым" с моральной точки зрения.

СУХУМ, 15 апр — Sputnik. Главный тренер сборной России по борьбе и депутат парламента РСО-Алания Дзамболат Тедеев заявил в своем Instagram аккаунте, что намерен просить организаторов концерта российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой в столице Северной Осетии отменить мероприятие, сообщается на Sputnik Южная Осетия. 

Тедеев пояснил, что к нему ежедневно обращаются обеспокоенные предстоящим концертом жители республики. Он подчеркнул, что неоднократно поднимал волнующие общественность вопросы и сейчас также разделяет негодование по поводу выступления Бузовой во Владикавказе.

"Вот и сейчас, разделяя справедливое негодование соплеменников, я абсолютно солидарен с ними, и считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей "Дома-2" на осетинской земле. Какие ценности она пропагандирует? В каком виде предстает перед зрителями? Какой смысл несут её песни? Даже их названия говорят сами за себя. Объективно ответив на эти и ряд других вопросов, вряд ли можно найти причины для встречи Бузовой с нашей публикой", — говорится в сообщении Тедеева.

Депутат добавил, что планирует провести переговоры с организаторами концерта, передать им эту информацию и надеется на их понимание.




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