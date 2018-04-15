Бузову не хотят пускать во Владикавказ с концертом

Главный тренер российской национальной команды по вольной борьбе Дзамболат Тедеев попросил отменить концерт Ольги Бузовой во Владикавказе. Он назвал выступление певицы на осетинской земле "недопустимым" с моральной точки зрения.

СУХУМ, 15 апр — Sputnik. Главный тренер сборной России по борьбе и депутат парламента РСО-Алания Дзамболат Тедеев заявил в своем Instagram аккаунте, что намерен просить организаторов концерта российской певицы и телеведущей Ольги Бузовой в столице Северной Осетии отменить мероприятие, сообщается на Sputnik Южная Осетия.

Тедеев пояснил, что к нему ежедневно обращаются обеспокоенные предстоящим концертом жители республики. Он подчеркнул, что неоднократно поднимал волнующие общественность вопросы и сейчас также разделяет негодование по поводу выступления Бузовой во Владикавказе.

Публикация от Дзамболат Тедеев (@dzambolat_tedeev) 14 Апр 2018 в 3:18 PDT

Публикация от Дзамболат Тедеев (@dzambolat_tedeev) 14 Апр 2018 в 3:18 PDT

"Вот и сейчас, разделяя справедливое негодование соплеменников, я абсолютно солидарен с ними, и считаю недопустимым выступление новоиспеченной певицы, ведущей "Дома-2" на осетинской земле. Какие ценности она пропагандирует? В каком виде предстает перед зрителями? Какой смысл несут её песни? Даже их названия говорят сами за себя. Объективно ответив на эти и ряд других вопросов, вряд ли можно найти причины для встречи Бузовой с нашей публикой", — говорится в сообщении Тедеева.

Депутат добавил, что планирует провести переговоры с организаторами концерта, передать им эту информацию и надеется на их понимание.