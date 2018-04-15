Opera VPN прекращает работу с 30 апреля

Компания Opera Software не объяснила причину своего решения в своем официальном сообщении о прекращении работы приложения.

СУХУМ, 15 апр — Sputnik. Норвежская компания, производящая программное обеспечение, Opera Software объявила о прекращении работы приложения Opera VPN с 30 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт компании.

"Мы прекращаем работу приложения Opera VPN для iOS и Android 30 апреля 2018 года. Но не волнуйтесь. Мы позаботимся о сохранении вашей конфиденциальности", — сообщается на сайте.

В пятницу Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и вынес постановление о блокировке мессенджера Telegram за отказ предоставить ключи от дешифровки переписок своих пользователей Федеральной службе безопасности. В Госдуме намерены проанализировать необходимость законодательно исключить использование VPN-сервисов, позволяющих обходить блокировки.