21:39 15 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Белый дом в Вашингтоне

США объявят о новых санкциях против России в понедельник

© Sputnik . Alexey Agaryshev
Новости
Получить короткую ссылку
17 0 0

Письмо с предупреждением о готовящихся санкциях в российский МИД передал посол США в Москве Джон Хантсман, сообщила ранее газета "Коммерсант".

СУХУМ, 15 апр — Sputnik. США объявят о новых санкциях против России в связи с ситуацией в Сирии в понедельник, сообщает РИА Новости со ссылкой на CBS News.

"Анонс новых санкций в отношении России будет в понедельник", — говорится в Twitter телеканала со ссылкой на интервью постпреда США при ООН Никки Хейли.

В первой части письма излагаются мотивы силовой операции, которую США и их союзники провели в Сирии. В Вашингтоне твердо убеждены, что в применении химического оружия в Думе виноваты сирийские власти. В связи с этим американское руководство считает, что мировому сообществу следует предпринять шаги, чтобы остановить Асада.

Вторая часть письма уведомляет, что Вашингтон готовит новый пакет санкций против Москвы "за поддержку сирийского режима".

При этом представитель Белого дома заявил РИА Новости, что ему пока нечего сказать относительно информации, что США готовят новые санкции против России по Сирии.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Латвийские военные
    Деньги на войну

    Оборонный бюджет Латвии будет ежегодно увеличиваться и к 2021 году вырастет больше чем на 50 миллионов евро и составит почти 630 миллионов.

  • Флаги Украины и НАТО
    Титанические усилия

    Вильнюс приложит все усилия, чтобы комиссия Украина-НАТО прошла во время саммита альянса, заявил глава Минобороны Литвы.

  • Полиция
    Полицейская история

    Авария с участием полицейской машины произошла в пятницу в Кишиневе, фотографии в открытый доступ выложили пользователи соцсетей.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Джоанна Леманска
Праздник, который всегда с тобой: Париж в объективе Джоанны Леманска
Тень японского мужчины
Под защитой теневого мужчины: как в Японии оберегают одиноких женщин
Главные решения депутатов Парламента Абхазии VI созыва
Первый год Парламента Абхазии VI созыва

Соцсети

Sputnikabkhazia