Самые умные: команда "Что? Где? Когда?" из Абхазии победила на турнире в Сочи

Молодежная команда из Абхазии приняла участие в муниципальном турнире интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", который прошел в Сочи 14 апреля.

СУХУМ, 15 апр – Sputnik, Амра Амичба. Молодежная Команда из Абхазии победила в турнире интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" в Сочи. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил участник команды Манвел Депелян.

© Sputnik Анжелика Бения "Своя игра" абхазских знатоков

"Прошли три игры. Мы взяли первое место. Мы играли вне зачета как приглашенная команда, — уточнил он. — Вопросы были из самых разных областей, связанные с литературными произведениями, известными историческими событиями в мире, случаи, о которых писали в СМИ".

Молодежная команда "Хромая сороконожка и Гоша", представлявшая республику, была сформирована из двух сухумских команд, которые показали высокие результаты в Чемпионате Абхазии по "Что? Где? Когда?" и брейн-рингу. Команда состоит из шести человек – капитан Аслан Зантария, участники Тимур Зантария, Манвел Депелян, Алексей Секленков, Мурат Макаов, Георгий Бжания.

"Ребята из нашей команды давно играют в "Что? Где? Когда?", благодаря интеллектуально-творческому клубу "Дюна", который проводит в Абхазии игру "Что? Где? Когда?" и брейнринг. Играем в чемпионатах и ходим на тренировки, иногда даже по два раза в неделю, — рассказал Манвел Депелян. — Тренировка состоит в том, что есть синхронные турниры, которые играются по всему СНГ, есть общая Федерация по "Что? Где? Когда?" и наша площадка зарегистрирована, и мы можем принимать участие в синхронных турнирах, то есть наши ведущие получают вопросы, мы все собираемся и играем в эту игру. Отвечаем на вопросы и результаты отправляем в общий рейтинг".

По словам Манвела Депеляна, игроки недавно зарегистрировали команду из Абхазии в общем рейтинге Федерации по "Что? Где? Когда?".

"В общем рейтинге порядка 150 тысяч команд. Это не только Россия, но и страны СНГ, Прибалтика, Ближнее зарубежье, страны Восточной Европы. Мы бы хотели войти в первую тысячу, чтобы показать, что интеллектуальные игры есть в Абхазии, команды играют, и есть развитие. Мы поставили себе такую цель! А потом приложить, как можно максимум усилий, чтобы подняться выше, чтобы видели представительство Абхазии на турнирах", — поделился Депелян.

Молодежная команда из Абхазии участвовала в муниципальном турнире интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?", который прошел в Сочи 14 апреля.