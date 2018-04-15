Джинджия о химикатах против мраморного клопа: людям не надо бояться

Когда в Абхазии начнут применять ядохимикаты в борьбе с мраморным клопом и стоит ли опасаться этих препаратов человеку, животным и насекомым в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал начальник Государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия.

СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Граждане не должны бояться отравлений или других проблем из-за использования химикатов в борьбе с мраморным клопом, заявил начальник Государственной инспекции по карантину растений Аркадий Джинджия.

По его словам, в обработке будет использоваться препараты четвертого класса опасности.

"Боязни никакой не должно быть среди населения. Эти химические средства не такие сильные, как если бы были препараты первого, второго или третьего класса опасности. Эти четвертого класса и не такие опасные, но против клопа этот класс действенный и эффективный. Щелковский завод предоставляет сертифицированные препараты", — подчеркнул Джинджия.

По его словам каких-либо особых средств защиты в период обработки людям не требуется.

"Сейчас нет таких продуктов растительного происхождения. Если в теплице проводится обработка, до уборки урожая за 20 дней прекращают обработку. И тут опасности никакой нет. И для домашнего скота нет никакой опасности. Путь никто не боится, — отметил начальник Госинспекции по карантину растений. — Единственное, у кого есть пчелы, будут за сутки предупреждены заранее пасечники. Чтобы не было проблем, нужно будет их закутать, чтобы насекомые не вылетали. Это информация будет подана вовремя".

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Аркадий Джинджия заметил, что во всех районах специалисты уже проводят обработку чердаков и заброшенных домов от мраморного клопа.

"Массовые обработки химикатами растений пока еще не начали, они начнутся только после исследований, если будет зафиксирован массовый вылет вредителя. Мы находимся в постоянном контакте с населением, ведется разъяснительная работа. Сейчас проводить обработку пока еще рано. Бессмысленно, нет массового вылета насекомых. Нужно дождаться вылета насекомого и периода откладывания яиц", — пояснил он.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. По данным экологов, не существует четких методик борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека. Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Клопа выявили в Новороссийске и Сочи. Он распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками свежих овощей и фруктов, срезанных цветов и посадочных материалов. Питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам и ягодным. Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.