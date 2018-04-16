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Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами ЕС в Брюсселе, архивное фото

СМИ: Трамп был готов нанести удар по российским объектам в Сирии

© Sputnik . Алексей Витвицкий
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Темы:
Ракетный удар по Сирии (29)
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Против атаки на российские объекты выступил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

СУХУМ, 16 апр — Sputnik. Президент США Дональд Трамп был готов нанести удар не только по сирийским объектам, но и по российским и иранским в САР, но глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил против этого, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. 

Самолет B-1B Lancer американских ВВС перед ударом по Сирии, 14 апреля 2018 года
© REUTERS / U.S. Air Force/Handout via REUTERS
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По информации издания, министр обороны представил Белом дому три варианта удара. Первый — атака на сирийские объекты, "имеющие отношение к химическому оружию". Второй — удар по более широкому спектру целей, в том числе по исследовательским объектам, связанным с химическим оружием, и по центрам военного командования.

Третий вариант – удар в том числе по российским ПВО в Сирии. Эта опция была разработана, чтобы "подорвать военный потенциал сирийского режима", не трогая при этом "политических механизмов (президента Сирии — Sputnik.) Башара Асада".

Как утверждает WSJ, американский президент хотел атаковать российские и иранские объекты в Сирии, но глава Пентагона воспротивился. В итоге Трамп утвердил "гибридный план".

В субботу рано утром США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам. Одной из ключевых целей стали авиабазы. Союзники выпустили более сотни ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.

Темы:
Ракетный удар по Сирии (29)



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