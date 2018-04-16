СМИ: Трамп был готов нанести удар по российским объектам в Сирии

СУХУМ, 16 апр — Sputnik. Президент США Дональд Трамп был готов нанести удар не только по сирийским объектам, но и по российским и иранским в САР, но глава Пентагона Джеймс Мэттис выступил против этого, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

© REUTERS / U.S. Air Force/Handout via REUTERS Вашингтон назвал условия, при которых США выведут войска из Сирии

По информации издания, министр обороны представил Белом дому три варианта удара. Первый — атака на сирийские объекты, "имеющие отношение к химическому оружию". Второй — удар по более широкому спектру целей, в том числе по исследовательским объектам, связанным с химическим оружием, и по центрам военного командования.

Третий вариант – удар в том числе по российским ПВО в Сирии. Эта опция была разработана, чтобы "подорвать военный потенциал сирийского режима", не трогая при этом "политических механизмов (президента Сирии — Sputnik.) Башара Асада".

Как утверждает WSJ, американский президент хотел атаковать российские и иранские объекты в Сирии, но глава Пентагона воспротивился. В итоге Трамп утвердил "гибридный план".

В субботу рано утром США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам. Одной из ключевых целей стали авиабазы. Союзники выпустили более сотни ракет, большая часть которых была сбита сирийской ПВО.