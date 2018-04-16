С 16 апреля в России вступает в силу блокировка Telegram‍

Ограничение доступа к приложению будет снято, если руководство Telegram предоставит ключи шифрования.

СУХУМ, 16 апр — Sputnik. Блокировка мессенджера Telegram для российских пользователей вступает в силу уже сегодня, сообщает Российская Газета.

Ранее Таганский суд Москвы принял решение о немедленной блокировке Telegram. После поступления документов в Роскомнадзор из суда началась процедура ограничения доступа к ресурсу.

"Ограничение доступа будет осуществляться в рамках действующего законодательства", — заявили в Роскомнадзоре.

Администрация сервиса отказалась выполнить требование по предоставлению ключей шифрования. В случае выполнения этих требований блокировка будет снята в установленном порядке.