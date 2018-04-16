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Референдум в Британии по сохранению членства в ЕС

В Лондоне сотни людей выступают за повторный референдум

© Sputnik . Алексей Филиппов
Новости
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Новая кампания за проведение "народного референдума" по "брекзиту" началась в столице Великобритании. Известные британские актеры, бизнесмены и политики требуют пересмотра первоначального решения по выходу Соединенного Королевства из ЕС.

СУХУМ, 16 апр — Sputnik. Движение "Народное голосование" (People's Vote) намерено объединить всех, кто выступает против "брекзита", передает служба BBC. Первая акция кампании прошла в лондонском районе Камден в северной части города. Акция собрала около полутора тысяч человек.

Среди митингующих был знаменитый актер Патрик Стюарт, который сыграл роль капитана Жана-Люка Пикара в фильме "Звездный путь: Следующее поколение". Актер, поддерживающий кампанию, сказал, что если народ проголосует против соглашения по выходу, Британия "просто останется" в ЕС. По словам Патрика Стюарта, его желание остаться в ЕС было продиктовано "историей и эмоциями".

"Я дитя войны и рос, когда дела в мире обстояли не слишком хорошо. И день, когда мы присоединились к Евросоюзу, был одним из самых волнующих в моей взрослой жизни", — сказал 77-летний актер. Сэр Патрик также сказал в эфире шоу Эндрю Марра на Би-би-си, что условия "брексита" оказались "совсем не похожи" на то, как их представляли сторонники "брексита" в преддверии референдума. Также участвовавший в шоу Эндрю Марра британский министр иностранных дел Борис Джонсон, выступающий за "брекзит", ответил на призывы ко второму референдуму тем, что народное голосование уже состоялось: "Британцы с заметным перевесом проголосовали за то, чтобы выйти из ЕС. Теперь мы пытаемся выполнить волю народа". Под заметным перевесом Джонсон, очевидно, имел в виду соотношение 51,9% к 48,1%, когда в июне 2016 года 51,9% британцев на референдуме проголосовали за выход из ЕС, тогда как 48,1% проголосовали против. Британия формально перестанет быть членом Евросоюза в марте 2019 года, и стороны надеются достичь соглашения к октябрю, чтобы у европейского и британского парламентов было достаточно времени для его ратификации.

Флажки Британии и флаг ЕС на фоне парламента в Лондоне
© AFP 2018 / DANIEL LEAL-OLIVAS
Brexit год спустя

Ранее представители парламента, и консерваторы, и лейбористы исключали возможность второго референдума. Однако "Народное голосование" настаивает на том, что последнее слово по "брекзиту" должно быть за населением, а не членами парламента.

Борьба сторонников мягкого и жесткого вариантов Brexit уже приняла в Британии характер внутриэлитного противостояния в формате гражданского конфликта. Борьба идет между сторонниками мягкого варианта, реализуемого Мэй, и жесткого варианта, на котором настаивает радикальная оппозиция в рядах консерваторов и который поддерживают избиратели лейбористов (хоть позиция самой партии постоянно меняется).




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